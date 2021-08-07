В WhatsApp раскритиковали новую функцию iOS

Как выяснилось, в WhatsApp остались не в восторге от новой функции Apple. Более того, глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что компания не будет внедрять такую систему для WhatsApp, поскольку это повлечет за собой много проблем с конфиденциальностью и проблем юридического характера.

“Я прочитал информацию, которую Apple выпустила вчера, и меня беспокоит. Я думаю, что это неправильный подход и неудача в отношении конфиденциальности людей по всему миру. Пользователи интересовались, будем ли мы внедрят эту систему для WhatsApp. Ответ - нет”, — поделился мнением Кэткарт в своем профиле в Twitter.