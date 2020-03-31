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В WhatsApp ввели ограничение в связи с коронавирусом
Однако это временно
Коронавирусная инфекция успела повлиять не только на жизни многих людей, но и на деятельность компаний и сервисов. В их число вошел популярный мессенджер WhatsApp, в который в связи с коронавирусом было введено ограничение.
Так, разработчики решили урезать функциональность мессенджера. Речь о возможности публиковать видео в статусах WhatsApp. Так, если ранее в мессенджере можно было публиковать видео продолжительностью более 15 секунд, то сейчас некоторые пользователи могут выложить лишь 15 секунд. Стоит отметить, что на данный момент ограничение коснулось несколько стран, в числе которых Индия, однако предполагается, что оно затронет и другие регионы.
По словам источника, данное решение обусловлено чрезмерной нагрузкой на серверы в связи с коронавирусом. Однако разработчики уверили, что в будущем данное ограничение будет снято.