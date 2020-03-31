В WhatsApp ввели ограничение в связи с коронавирусом

Так, разработчики решили урезать функциональность мессенджера. Речь о возможности публиковать видео в статусах WhatsApp. Так, если ранее в мессенджере можно было публиковать видео продолжительностью более 15 секунд, то сейчас некоторые пользователи могут выложить лишь 15 секунд. Стоит отметить, что на данный момент ограничение коснулось несколько стран, в числе которых Индия, однако предполагается, что оно затронет и другие регионы.

По словам источника, данное решение обусловлено чрезмерной нагрузкой на серверы в связи с коронавирусом. Однако разработчики уверили, что в будущем данное ограничение будет снято.