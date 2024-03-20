В Wildberries появились видеоотзывы к покупкам

Раньше можно было делиться только фото, но теперь можно записать видео, демонстрирующее товар со всех сторон, его работу и особенности. Это поможет другим покупателям сделать более осознанный выбор и избежать ненужных трат.

Функция уже доступна на сайте Wildberries и для некоторых пользователей Android-приложения. В ближайшие дни она появится для всех пользователей Android, а в течение нескольких недель – и для iOS.

Видеоотзывы можно добавлять в формате AVI, MOV, MP4 и MPG, а размер ролика не должен превышать 500 МБ.

Стоит отметить, что Wildberries не первый маркетплейс, который предлагает такую функцию. Аналогичная возможность уже достаточно давно есть у Ozon.