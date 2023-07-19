В Wildberries появилось бронирование отелей и целых туров

Так, теперь на туристическом портале vmeste.wildberries.ru компания предоставляет опцию бронирования отелей и туров.

Совместно с партнёрами, Wildberries предлагает широкий выбор услуг как по России, так и за пределами страны.

Например, вы можете легко приобрести пакетные туры, включающие перелёт, проживание, страховку и трансфер. А также забронировать отели, гостиницы и хостелы — всего доступно около 2 млн предложений по всему миру.

Напомним, что туристический сервис Wildberries Travel был запущен ещё весной 2023 года и с тех пор активно развивается.

Сервис доступен не только через веб-версию, но также и в мобильных приложенияя для iOS и Android.