В Wildberries у покупателей тоже появился рейтинг

Работники пунктов выдачи теперь могут ставить оценки клиентам, которые приходят за заказами.

Пока эти оценки не влияют на какие-либо условия покупки, но есть вероятность, что в будущем от них будут зависеть различные бонусы, такие как личные скидки или условия возврата товара.

Если клиент ведёт себя неадекватно, работники могут указать причину: грубость, попытка подмены товара или даже отсутствие приветствия при обращении. Среди сотрудников существует мнение, что Wildberries активно собирает данные о поведении своих клиентов.

Возможно, в будущем в программе будет предупреждение для работников о том, что с определённым клиентом стоит быть особенно внимательным.

Покупатели с низким рейтингом могут столкнуться с потерей скидок или переходом на полную предоплату товаров. Также их могут ограничить в возможности бесплатного возврата или даже в выставлении оценок пунктам выдачи.