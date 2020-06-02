В Wildberries вновь можно примерить одежду перед ее покупкой

”С поэтапным снятием ограничений в отношении объектов розничной торговли с 1 июня постепенно возобновляется работа примерочных кабин в пунктах выдачи заказов Wildberries”, — рассказал представитель компании. При этом важно понимать, что речь идет в принципе обо всех пунктах самовывоза, а также о случаях, когда клиент решил воспользоваться курьерской доставкой.

Для того, чтобы покупатели все же оставались в безопасности, руководство Wildberries решило ограничить число покупателей, которые одновременно могут находиться в пунктах выдачи заказов. К слову, именно подобным образом компания также намерена обеспечить защиту и для своих сотрудников.