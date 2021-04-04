В Windows 10 добавили виджеты

Виджеты в операционной системе Windows 10 появились благодаря браузеру Microsoft Edge. Однако отметим, что использовать их можно и во время работы в сторонних программах. На данный момент нововведение доступно лишь некоторым пользователям в ранней тестовой сборке Microsoft Edge (Canary).

Подробнее о виджетах в Windows 10 рассказали авторы ресурса WindowsLatest. Так, по их словам, на данный момент в системе есть три вида виджетов: вертикальная и горизонтальная раскладки для новостей и прочего контента, а также виджет для поиска.