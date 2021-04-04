Наука и технологии
Сегодня в 06:31
В Windows 10 добавили виджеты
Пока они доступны не всем
Корпорация Microsoft приступила к тестированию новой возможности для пользователей Windows 10. Так, в операционную систему добавили виджеты.
Виджеты в операционной системе Windows 10 появились благодаря браузеру Microsoft Edge. Однако отметим, что использовать их можно и во время работы в сторонних программах. На данный момент нововведение доступно лишь некоторым пользователям в ранней тестовой сборке Microsoft Edge (Canary).
Подробнее о виджетах в Windows 10 рассказали авторы ресурса WindowsLatest. Так, по их словам, на данный момент в системе есть три вида виджетов: вертикальная и горизонтальная раскладки для новостей и прочего контента, а также виджет для поиска.
Чтобы добавить виджеты в систему необходимо в меню Microsoft Edge найти графу Toolbar и выбрать Web Widget.