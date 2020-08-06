В Windows 10 появится возможность запустить Android-приложения со смартфона
Так, например, новая функция позволит пользователю “транслировать” приложения со смартфона на экран компьютера. То есть если владелец смартфона на Android подключит свое устройство к компьютеру через приложение “Ваш телефон”, то он получит возможность запустить условный WhatsApp на Windows 10, несмотря на отсутствие соответствующего клиента.
Что интересно, согласно официальным данным, ярлыки Android-приложений даже будет позволено сохранять на панели задач, после чего запускать их точно так же, как запускаются нативные приложения для Windows 10. Правда, пока что новые возможности доступны лишь владельцам актуальных смартфонов Samsung, но, учитывая перспективность технологии, вполне вероятно, что совсем скоро она станет доступна всем брендам.