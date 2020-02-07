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В Xiaomi пожаловались на сложности в разработке флагманского Mi 10 из-за коронавируса

А также подтвердили повышение его стоимости
Ранее представители китайского гиганта Xiaomi рассказали, что на данный момент компания сфокусирована на запуске грядущего Xiaomi Mi 10 в установленные сроки. Однако вспыхнувшая эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, усложнив компании задачу. Так, буквально сегодня партнер инвестиционного департамента Xiaomi и аналитик компании Сунь Чансу рассказала о проблемах, с которыми столкнулись специалисты в разработке флагманского смартфона.

Она пожаловалась, что в связи с коронавирусом в Китае, производство смартфонов проходит в крайне осложненной обстановке. Так, на данный момент в команде Xiaomi трудятся сотни сотрудников, которые проживают максимального близко к заводу по сборке смартфонов, регулируя при этом как скорость производства, так и пополнения запасов на складе. Чансу отметила, что компания все еще оказывает помощь правительству, регулярно поставляя медицинские маски и другие защитные средства для полного обеспечения безопасного производства Xiaomi Mi 10.

В Xiaomi также подтвердили решение главы компании снять ценовое ограничение при разработке флагманского смартфона, в угоду его функционалу и качеству. Так, предполагается, что минимальная стоимость смартфона составит 500 долларов, тогда как максимальная будет равна 700 долларам.

Автор: Лилик Ми