В Xiaomi пожаловались на сложности в разработке флагманского Mi 10 из-за коронавируса

Она пожаловалась, что в связи с коронавирусом в Китае, производство смартфонов проходит в крайне осложненной обстановке. Так, на данный момент в команде Xiaomi трудятся сотни сотрудников, которые проживают максимального близко к заводу по сборке смартфонов, регулируя при этом как скорость производства, так и пополнения запасов на складе. Чансу отметила, что компания все еще оказывает помощь правительству, регулярно поставляя медицинские маски и другие защитные средства для полного обеспечения безопасного производства Xiaomi Mi 10.

В Xiaomi также подтвердили решение главы компании снять ценовое ограничение при разработке флагманского смартфона, в угоду его функционалу и качеству. Так, предполагается, что минимальная стоимость смартфона составит 500 долларов, тогда как максимальная будет равна 700 долларам.