В Xiaomi признались, что продавать робопса CyberDog будут практически себе в убыток

Наука и технологии
Сегодня в 09:59
В Xiaomi признались, что продавать робопса CyberDog будут практически себе в убытокИли на грани себестоимости
Компания Xiaomi, в лице вице-президента Чан Чэн (Chang Cheng), поделилась в популярной в Китае соцсети Weibo постом, в котором раскрыла некоторые детали о новом робопсе CyberDog.
Так, по словам представителя компании, разработкой CyberDog занималась группа инженеров, причем делали они это в свободное от работы время. В результате разработчики пришли к выводу, что готовы посвящать этому проекту больше времени и ресурсов, планируя выход на рынок.
Отмечается, что на данный момент полного списка функциональности разработки нет, но в нее внедрили сразу несколько фирменных технологий компании, начиная от распознавания лиц, заканчивая голосовым помощником.
В Xiaomi отметили, что изначально CyberDog планировался как проект с открытыми исходными кодами, а при стоимости в 1500 долларов он продается практически в убыток компании или же на грани себестоимости.