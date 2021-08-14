В Xiaomi признались, что продавать робопса CyberDog будут практически себе в убыток

Так, по словам представителя компании, разработкой CyberDog занималась группа инженеров, причем делали они это в свободное от работы время. В результате разработчики пришли к выводу, что готовы посвящать этому проекту больше времени и ресурсов, планируя выход на рынок.

Отмечается, что на данный момент полного списка функциональности разработки нет, но в нее внедрили сразу несколько фирменных технологий компании, начиная от распознавания лиц, заканчивая голосовым помощником.

В Xiaomi отметили, что изначально CyberDog планировался как проект с открытыми исходными кодами, а при стоимости в 1500 долларов он продается практически в убыток компании или же на грани себестоимости.