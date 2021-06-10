В Xiaomi стартовала «Главная распродажа года»

Так, сэкономить 10 тысяч в рамках распродажи можно на покупке флагманского Xiaomi Mi 11 — его продают за 75 990 рублей, тогда как в обычное время он стоит 85 990 рублей. На 4 тысяч дешевле можно ухватить ряд смартфонов компании, в числе которых Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 8 Pro.

Помимо смартфонов онлайн-магазин снизил стоимость и на другие продукты бренда. К примеру, сэкономить 6 тысяч можно на покупке робота-пылесоса Mi Robot Vacuum Mop P.

Закончится акция 21 июня в 23:59 по Москве. Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в “Главной распродаже года” можно по этой ссылке.