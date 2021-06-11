В Xiaomi стартовала летняя распродажа со скидками до 50%

Сэкономить 3 тысячи рублей можно на покупке Xiaomi Redmi Note 10 в модификации на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Смартфон оснащен процессором восьмиядерным Qualcomm Snapdragon 678, четырехмодульной камерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, и энергоемким аккумулятором на 5000 мАч.

На 4 тысячи дешевле, в свою очередь, предлагается модель Xiaomi Mi 10T Pro с 8/256 ГБ памяти. Аппарат получил процессор Snapdragon 865, поддержку 5G, фотокамеру с модулями на 108, 13 и 5 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч.

Помимо смартфонов в распродаже можно встретить и роботы-пылесосы. К примеру стоимость Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop упала с 24 990 рублей до 20 990.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые представлены в акции, можно по этой ссылке.