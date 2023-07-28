В Якутии обнаружили новый подвид бабочки-Аполлона

Живописные пейзажи Якутии могут быть суровыми, но под этой природной красотой скрываются редкие существа, такие как бабочка Аполлон арктический. Однако обнаружить её не так просто из-за удалённости и недоступности мест, где она обитает. Натуралист-любитель из Липецка Юрий Бахаев совершил путешествие в высокогорья Якутии и нашёл новый подвид этой бабочки, которую назвали Parnassius arcticus shavlovi, в честь якутского натуралиста Романа Шавлова.

Новая бабочка внешне отличается от родственных подвидов и имеет уникальные характеристики, такие как чёрные пятна на крыльях и угольно-чёрное брюшко и усики. Её жизненный цикл длится год, и она появляется на несколько недель в году, чтобы летать над горами Якутии. Разнообразие локальных подвидов бабочек обусловлено изоляцией, и многие из них остаются малоизученными из-за отдалённости и труднодоступности этих территорий.

Неисследованные уголки России, такие как Эвенкия и север Дальнего Востока, могут скрывать ещё множество неизвестных науке насекомых. Эти отдалённые территории являются идеальным убежищем для северной фауны, где промышленная деятельность не достигла своего воздействия. Открытие новых видов насекомых является важным шагом в понимании биоразнообразия нашей страны и способствует дальнейшим исследованиям и охране природы.