В Яндекс Афише появилась возможность полностью вернуть деньги за купленный билет

Теперь пользователи «Яндекс Афиши» могут компенсировать полную стоимость билета, включая сервисный сбор, если планы изменятся. Новый страховой сервис, получивший название «Гарантия возврата», позволяет оформить возврат прямо через приложение или личный кабинет. Представители компании отмечают, что эта услуга делает посещение мероприятий более удобным и снимает риски, связанные с непредвиденными обстоятельствами.

По словам руководителя сервиса Данила Гребенева, клиенты часто боятся бронировать билеты заранее, опасаясь потерять деньги из-за изменений в расписании. Он уточнил, что услуга уже востребована в разных городах России. Согласно статистике, 59% покупателей оформляют возврат за 10 дней или меньше до мероприятия, а почти половина из них — за три дня и меньше.

Сервис охватывает большинство событий, а страхование остаётся активным до начала мероприятия. Подключить опцию можно во время покупки билетов. Пока услуга доступна не всем пользователям, но в ближайшее время её планируют распространить на всех клиентов «Яндекс Афиши».