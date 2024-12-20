В Яндекс Барузере собрали персональную статистику использования интернета

Яндекс. Браузер подвёл итоги 2024 года и запустил проект «Я молодец!», который позволяет пользователям узнать, как они использовали нейросетевые функции и интернет в целом. На специальной странице можно посмотреть, какие ИИ-функции были наиболее востребованы, сколько страниц пролистано, минут видео просмотрено и даже какие категории сайтов посещались. Чтобы узнать персональную статистику, нужно просто нажать на кнопку «Посмотреть».

В этом году нейросетевые функции пользовались большой популярностью: их использовало более 10% аудитории Браузера. Самым востребованным инструментом стал пересказ текстов, видео и документов, которым воспользовались свыше 120 миллионов раз. Ещё 113 миллионов раз нейросеть переводила видео, а функция Нейроредактора для работы с текстами была использована более 104 миллионов раз. Также пользователи активно генерировали субтитры и распознавали QR-коды в видео, что суммарно насчитывает десятки миллионов обращений.

Браузер стал не только удобнее, но и безопаснее. Встроенная в начале года нейросеть за 2024 год предотвратила свыше полумиллиарда переходов на фишинговые сайты. Кроме того, сервис расширил возможности для онлайн-шопинга: появились Сплит для оплаты частями, автоматический поиск промокодов и кешбэк рублями, который уже работает в 350 магазинах. Эти функции помогают экономить и делают покупки удобнее для пользователей.