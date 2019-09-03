В "Яндекс.Браузер" добавили плеер для управления медиа на сайте

Помимо кнопки для управления музыкой, на боковой панели браузера также появились еще две новые кнопки. Кнопка с колокольчиком отвечает за открытие центра уведомлений от сервисов “Яндекса”, а кнопка, на которой изображена лупа, запускает поиск по открытой на данный момент странице. Напомним, что боковая панель пока что доступна лишь в версии “Яндекс.Браузера” для Windows.