В "Яндекс.Браузер" добавили плеер для управления медиа на сайте

”В день, когда горят костры рябин, представляем новую фичу. Представьте, что у вас играет душевная песня, а тут важный видеозвонок. Нужно поставить музыку на паузу, прежде чем снять трубку. Отыскивать для этого вкладку сервиса неудобно, поэтому мы сделали в браузере пульт, который всегда под рукой”, — заявил руководитель компьютерной версии “Яндекс.Браузера” Роман Иванов.
Помимо кнопки для управления музыкой, на боковой панели браузера также появились еще две новые кнопки. Кнопка с колокольчиком отвечает за открытие центра уведомлений от сервисов “Яндекса”, а кнопка, на которой изображена лупа, запускает поиск по открытой на данный момент странице. Напомним, что боковая панель пока что доступна лишь в версии “Яндекс.Браузера” для Windows.