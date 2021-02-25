Наука и технологии
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В Яндекс.Браузер добавили защиту от слежки
Соответствующая функция появилась в десктопной и мобильной версии браузера
В Яндекс.Браузер добавили защиту от слежки. Соответствующая функция уже появилась в десктопной и мобильной версии браузера.
Отмечается, что теперь в браузере по умолчанию ограничена передача cookie-файлов сторонним трекерам. Таким образом сайты, на которые заходит пользователь, не смогут завладеть, а впоследствии и воспользоваться пользовательскими данными для своих интересов.
Так, при посещении сайта с отслеживающими трекерами с Яндекс.Браузера в адресной строке будет появляться иконка щита, на которой указывается число отфильтрованных трекеров. Причем на иконку можно кликнуть, чтобы посмотреть список трекеров и настроить вручную доступ к ним.
Нововведение появляется в декстопной версии после перезагрузки, тогда как для смартфонов на базе Android опция появляется в версии 20.12.3. Владельцы iPhone ею могут пользоваться с выхода iOS 14.