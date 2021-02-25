В Яндекс.Браузер добавили защиту от слежки

Так, при посещении сайта с отслеживающими трекерами с Яндекс.Браузера в адресной строке будет появляться иконка щита, на которой указывается число отфильтрованных трекеров. Причем на иконку можно кликнуть, чтобы посмотреть список трекеров и настроить вручную доступ к ним.

Нововведение появляется в декстопной версии после перезагрузки, тогда как для смартфонов на базе Android опция появляется в версии 20.12.3. Владельцы iPhone ею могут пользоваться с выхода iOS 14.