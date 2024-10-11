В «Яндекс Драйве» появится возможность выкупить арендованный автомобиль

Теперь в «Драйве» появилась возможность выкупать автомобиль после долгосрочной аренды. Это значит, что вы можете взять машину в аренду и пользоваться ей как своей, не дожидаясь завершения сделки. Представители «Яндекс Драйва» сообщают, что часть автомобилей абсолютно новые, а часть уже использовались только по подписке, не ездили в каршеринге.

По сути, «Драйв» предлагает удобную альтернативу автокредиту: вам не нужно делать первоначальный взнос, а ежемесячные платежи фиксированы. Все расходы на обслуживание, страховку и ремонт на время аренды берет на себя сервис. Время, отведённое для выкупа, варьируется от одного до четырёх лет, и в этот срок нужно будет доплатить остаток суммы, чтобы машина стала вашей. Например, если стоимость новой машины составляет 2,4 миллиона рублей, ежемесячный платёж за аренду составит 52 тысячи. А вот за выкуп через 3,5 года нужно будет доплатить 1 миллион рублей, что в сравнении с кредитом значительно выгоднее.

Сейчас для выкупа доступно 650 автомобилей в Москве и Петербурге, включая популярные модели, такие как Haval Jolion и Geely Coolray. Все машины без оклейки, арендованы на срок от нескольких месяцев, а пробег не превышает 30 тысяч километров. Вы можете решить, выкупать машину или нет, после нескольких месяцев аренды, чтобы оценить её плюсы и минусы. Если она вам не подошла, достаточно просто оплатить время аренды и отказаться от покупки. Посмотреть на условия выкупа можно в разделе «Подписка» в приложении «Драйва». Арендовать машину может любой пользователь от 21 года со стажем вождения не менее двух лет.