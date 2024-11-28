В Яндекс Еде появилась возможность бронировать столики в ресторанах

Яндекс Еда начала тестировать функцию онлайн-бронирования столиков в ресторанах, которая уже доступна в более чем 1000 заведениях в Москве и Санкт-Петербурге. Это нововведение позволяет пользователям не только выбирать ресторан через личные рекомендации, но и зарезервировать столик и построить маршрут. Бронирование доступно в таких сетях, как Novikov Group, Рестораны Раппопорта, Pinskiy&Co и BAZAR FAMILY.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно обновить приложение до последней версии и заполнить форму на странице ресторана. Бронирование можно найти в разделе «Куда сходить», который появился в Яндекс Еде в этом году. Этот раздел включает информацию о более чем 75 тыс. заведений, что составляет около 80% всех ресторанов и кафе в стране. Выбор ресторана можно упростить, используя фильтры по типу кухни или заведения.

Напомним, что осенью 2024 года Яндекс Еда приобрела сервис LeClick и систему управления бронированиями SmartReserve, которые стали основой для новой функции. После завершения сделки был запущен переход на инфраструктуру Яндекса, а новые сервисы легли в основу функционала бронирования столиков.