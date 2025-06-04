В Яндекс Go появилась возможность сравнивать маршруты на такси, самокате и автобусе

В приложении Яндекс Go появился новый раздел под названием Хаб, который делает планирование поездок по городу проще и удобнее. Пользователи теперь могут сразу видеть и сравнивать маршруты на общественном транспорте, такси, каршеринге или самокатах. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант без необходимости переключаться между приложениями.

Хаб учитывает различные параметры: расстояние, время в пути, пробки, количество пересадок и стоимость. Для удобства можно отсортировать маршруты по скорости, цене или минимальному времени пеших переходов. После выбора маршрута пользователь может тут же вызвать такси, арендовать каршеринг или самокат, не переходя в другие сервисы.

В будущем Хаб предложит комбинированные маршруты, которые объединят несколько видов транспорта, например, метро и такси или метро и самокат. Оплата таких поездок станет доступна через приложение. До конца 2025 года в сервис добавят функции покупки проездных абонементов, пополнения транспортных карт и выпуска виртуальных карт. Эти обновления особенно актуальны, поскольку большинство горожан уже используют несколько видов транспорта ежедневно.