В Яндекс Go теперь можно взять в аренду павербанки сервиса «Бери заряд»

Арендовать павербанк можно в разделе «Бери заряд» в приложении Яндекс Go. Для этого нужно выбрать ближайшую станцию на карте, отсканировать QR-код и забрать устройство. Сдать его можно в любой удобной точке, даже в другом городе. Сейчас сервис работает в 250 городах России, а всего доступно более 40 тысяч станций.

Стоимость аренды остается неизменной — узнать актуальный тариф можно при сканировании QR-кода или выборе точки аренды в приложении. До конца 2026 года Яндекс планирует увеличить количество станций в 2,5 раза, добавив еще 60 тысяч точек аренды.

Сервис «Бери заряд» уже работает с крупными партнерами, среди которых Rostic’s, ВкусВилл, X5 Group, Burger King, Дикси и Мегафон. Владельцы заведений, установивших станции, получают до 20% оборота устройства и дополнительный поток посетителей за счет отображения точки на карте Яндекс Go.