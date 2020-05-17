В Яндекс.Картах добавили возможность искать и бронировать лекарства в аптеках

При этом в Яндексе отдельно отметили тот факт, что абсолютно вся собираемая информация о наличии лекарств и ценах обновляется в реальном времени. Также в обоих сервисах будет возможность выбрать сразу несколько необходимых лекарств, после чего зарезервировать их — в аптеке соберут заказ, а о готовности сообщат в SMS. Важно отметить, что забрать лекарства можно лишь в ограниченный период времени — в течение трех дней.

Что интересно, прямо сейчас к новому сервису Яндекс подключены 2 300 точек Ассоциации независимых аптек. В дальнейшем, по планам компании, их количество будет увеличено до 17 тыс, причем находиться они будут на территории всей страны. Помочь ей в этом должно подключение крупных сетей, таких как “Эркафарм” и “Здравсити”, заявили представители российской компании.