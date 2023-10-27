В «Яндекс.Картах» появилась разметка и парковки

«Яндекс.Карты» внедрили высокодетализированную карту для водителей в своих мобильных приложениях «Карты» и «Навигатор». Теперь водителям доступна информация о полосах движения, парковочных местах и островках безопасности на картах. Новая карта в настоящее время доступна в Москве в пределах Третьего транспортного кольца и в некоторых других городах.

Чтобы увидеть новую детализированную карту, пользовать нужно перейти на вкладку «Навигатора» или ввести путь для автомобильной поездки. Во время маршрута «Яндекс.Карты» предоставляют информацию о рекомендуемой траектории движения с учётом полос движения, чтобы водители могли своевременно перестраиваться. Кроме того, вдоль маршрута будут видны здания в формате 3D, которые могут служить ориентирами для водителей.

Согласно пресс-службе «Яндекса», для создания этой детализированной карты использовался инструмент проецирования панорам, который сочетал свежие панорамные изображения с спутниковыми снимками, создавая актуальные изображения дорог. В результате было оцифровано более 6 тысяч километров дорог с разметкой. Кроме того, камера, следящая вдоль маршрута в приложении, была обновлена, что позволяет водителям видеть больше информации о дорожных условиях и событиях на пути, таких как ДТП и ремонтные работы. Сервис также планирует расширить информацию о дорогах и других объектах в других городах.