В Яндекс Картах появилась возможность настроить маршрут без лестниц

Яндекс Карты обновили навигацию для пешеходов и велосипедистов, добавив новые возможности для более комфортных маршрутов. Теперь пользователи могут настраивать путь таким образом, чтобы минимизировать количество лестниц и крутых подъёмов. Более того, следить за маршрутом стало удобнее — детали пути можно просматривать прямо на заблокированном экране, что сокращает необходимость отвлекаться на телефон в дороге.

Приложение теперь анализирует рельеф и наличие лестниц с пандусами, помогая пользователям выбирать наиболее подходящие варианты. Например, при выборе опции «Избегать лестниц» система подберёт маршрут без них или с пандусами, если альтернативы нет. Это особенно полезно для тех, кто хочет сделать свой маршрут менее напряжённым и удобным для передвижения.

Дополнительно, чтобы не смотреть постоянно на экран, Яндекс Карты добавили функцию вибрации телефона при приближении к поворотам, а подробности маршрута отображаются на заблокированном экране в режиме Live Activity на iOS и через виджет на Android. Все новые опции уже доступны для пользователей приложений на обеих платформах.