В «Яндекс.Лавке» появилась возможность покупать продукты вскладчину

Теперь в «Яндекс Лавке» можно совместно формировать покупки с разных устройств, используя новую функцию. Пользователи могут делиться ссылкой на свою корзину с товарами, что упрощает совместные закупки. Например, при подготовке к новогодней вечеринке каждый может самостоятельно выбирать продукты и добавлять их в общую корзину, которая будет доставлена одним заказом.

Для использования новой опции нужно открыть приложение, добавить необходимые товары в корзину, нажать «Поделиться» и отправить ссылку или QR-код другому человеку. При переходе по ним в корзине будут уже выбранные товары, и другой пользователь может добавить свои предпочтения. Это упрощает процесс планирования покупок и делает его более гибким и удобным.