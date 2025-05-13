В Яндекс Лавке появился ИИ-ассистент для поиска товаров

В приложении Яндекс Лавки появился умный помощник, работающий на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Он готов ответить на вопросы о товарах, помочь с выбором продуктов или предложить рецепты из доступных ингредиентов. Пользователи могут найти ассистента по иконке на главной странице приложения.

Ассистент умеет подбирать продукты для определённых ситуаций, например, для вечеринки, пикника или вечернего просмотра фильма. Он также предложит альтернативы, если запрос отправить повторно. Покупатели могут оценивать ответы, чтобы улучшить обучение системы. Ассистент способен справляться и с необычными запросами, например, посоветовать, чем кормить хомяка, но всегда рекомендует уточнять такие вопросы у специалистов.

Сейчас доступна первая версия ассистента, которая будет развиваться на основе пользовательского опыта. Подобный AI-ассистент уже работает в Яндекс Маркете, а в будущем нейросеть планируют внедрить в другие сервисы, включая Яндекс Еду, где она сможет помочь с выбором ресторана или блюда.