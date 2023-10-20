В Яндекс.Маркете появилась в продаже б/у мебель и товары для дома

В Яндекс.Маркете появилась в продаже б/у мебель и товары для домаА вот это интересно
Яндекс.Маркет значительно расширил свой ассортимент бывших в употреблении товаров, добавив мебель, включая уценённые товары от ИКЕА, и прочую продукцию для дома.
Теперь покупатели могут найти на платформе б/у обеденные столы, стулья, домашний текстиль, кухонные принадлежности, светильники и многие другие аксессуары.
Представители Яндекс.Маркета рассказали, что в ближайшее время для мебели будет создан специальный подраздел. Стоит отметить, что в апреле 2022 года на площадке впервые стали доступны ресейл-товары, включая люксовые сумки и ограниченный ассортимент смартфонов.
К октябрю 2022 года маркетплейс предоставил возможность торговать б/у товарами всем продавцам, независимо от категории товара. Позже эта возможность была предоставлена всем пользователям.
В Яндекс.Маркете отметили, что список категорий товаров для перепродажи будет продолжать расширяться, предоставляя пользователям ещё больше возможностей для выбора.