В Яндекс. Маркете появились индивидуальные подборки одежды, составленные ИИ

В приложении Яндекс Маркета появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома. Эти подборки создаются нейросетью, которая анализирует действия пользователей и подбирает товары на основе их предпочтений. Это делает процесс покупки быстрее и удобнее, так как пользователи видят товары, которые соответствуют их вкусам.

Теперь вместо того, чтобы просматривать миллионы случайных предложений, покупатели могут выбирать из рекомендаций, которые подходят именно им. Этот метод уже популярен: 45% заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на Маркете совершаются через такие рекомендации. Посмотреть их можно на главной странице приложения во вкладках «Одежда» или «Дом».

Рекомендации формируются на основе прошлых заказов, понравившихся товаров, поисковых запросов и размеров одежды. Нейросеть также обучена профессиональными стилистами, чтобы предлагать актуальные и модные вещи. Например, если пользователь искал красное, худи, ему покажут похожие товары и дополнительные вещи для завершения образа — джинсы, сумки, кроссовки. Пользователи могут помогать алгоритмам, добавляя товары в раздел «Избранное» и совершая покупки, чтобы рекомендации становились ещё точнее. В будущем сервис планирует добавить больше персонализированных подборок, включая подборку «Дети» для тех, кто часто заказывает детские товары.