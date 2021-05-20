Наука и технологии
Сегодня в 17:25
В Яндекс.Маркете появились отзывы, написанные искусственным интеллектом
Теперь не придётся читать множество комментариев от людей
Команда Яндекс.Маркета разработала новую уникальную систему. Теперь на площадке будут демонстрироваться отзывы, написанные нейросетью. В их основу лягут комментарии, оставленные ранее покупателями.
Таким образом, пользователям больше не придётся тратить время на чтение десятков или даже сотен отзывов других людей, рассказали Ferra.ru представители Яндекса. С помощью обобщённого отзыва нейросети можно будет сразу понять, что именно привлекает других покупателей больше всего.
В «умных» отзывах будет две секции: подробный комментарий о продукте и набор его ключевых характеристик. Последними будут выступать те особенности, которые чаще всего отмечают пользователи.
На первых порах работу нейросети будут проверять люди. Но в будущем планируется довериться ей целиком и полностью.