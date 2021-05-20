В Яндекс.Маркете появились отзывы, написанные искусственным интеллектом

В «умных» отзывах будет две секции: подробный комментарий о продукте и набор его ключевых характеристик. Последними будут выступать те особенности, которые чаще всего отмечают пользователи.

На первых порах работу нейросети будут проверять люди. Но в будущем планируется довериться ей целиком и полностью.