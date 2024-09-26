В Яндекс музыке появились краткие подборки с лучшими треками исполнителей

Яндекс Музыка представила новую функцию под названием Трейлеры, которая помогает слушателям знакомиться с музыкой. С помощью коротких отрывков можно узнать о новых артистах, альбомах и плейлистах. Это отличный способ погрузиться в творчество исполнителей, не беспокоясь о том, что прослушивание Трейлеров повлияет на персонализированные рекомендации в «Моей волне».

Система работает на базе нейросети, которая анализирует звучание трека, включая ритм и вокал, и выбирает наиболее характерные фрагменты композиции. Трейлеры доступны как для отдельных треков, так и для альбомов и плейлистов, и представляют собой набор популярных отрывков, объединённых в плавный мини-микс. Это позволяет слушателям быстро открывать для себя новые жанры и артистов.

Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки, отметила, что Трейлеры делают знакомство с новой музыкой проще и быстрее. Пользователи могут запустить Трейлер через кнопку на странице артиста или альбома, а затем легко перейти к полному прослушиванию. Также можно поставить лайк любому треку из Трейлера, сохранив понравившуюся музыку в своей Коллекции. Новая функция уже доступна в мобильном и десктопном приложениях для подписчиков Яндекс Плюса.