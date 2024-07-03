В Яндекс.Переводчике появятся более 20 языков народов России

«Яндекс» запускает программу по сохранению и распространению языков народов, проживающих в России, сообщает их пресс-служба. В рамках этой инициативы за три года в сервисе «Переводчик» появятся более 20 новых языков, которые ранее не были доступны. Первым из них стал осетинский, уже доступный для пользователей.

Особое внимание в проекте уделено нейросетевым технологиям распознавания и синтеза речи для некоторых языков. Это позволит пользователям не только переводить тексты, но и слушать произношение слов на различных языках, а в перспективе и вести разговоры с носителями языка. Мобильная версия сервиса будет мгновенно переводить и озвучивать тексты на выбранном языке. Первым языком, для которого эта функция будет внедрена, станет татарский.

Кроме того, функции распознавания и синтеза речи будут доступны для более чем десяти популярных языков, на которых говорят более 300 тысяч человек. Технологии «Яндекса» также будут использоваться для перевода сайтов и голосового ввода в различных сервисах компании, таких как «Поиск», «Карты» и мессенджеры, с помощью «Яндекс Клавиатуры». Виртуальный ассистент «Алиса» будет способен читать народные сказки на этих языках.