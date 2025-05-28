В Яндекс Погоде появились ответы на вопросы о сезонной аллергии

Пользователи «Яндекс Погоды» теперь могут получить профессиональные советы о сезонной аллергии прямо в приложении. В разделе «Активность пыльцы» появились видеоролики с ответами пульмонологов-аллергологов из Сеченовского университета на популярные вопросы. Специалисты рассказывают, как избежать контакта с аллергенами, существуют ли прививки от аллергии и какую диету стоит соблюдать. Для новых вопросов создана специальная форма, а рекомендации помогают подготовиться к сезону цветения и легче его пережить.

С момента запуска весной сервис «Активность пыльцы» стал востребованным среди аллергиков. Аудитория уже превысила 10,5 миллионов человек, причём более полумиллиона делятся своим самочувствием, чтобы улучшить точность прогнозов. Например, данные о симптомах помогают другим пользователям с аллергией лучше понимать, чего ожидать в ближайшие дни.

Сервис полезен не только для ежедневных прогнозов, но и для планирования поездок. На карте активности пыльцы можно узнать, где и какие аллергены сейчас преобладают. Пользователи также получают пуш-уведомления о начале сезона цветения. Руководитель сервиса Александр Ганьшин отметил, что проект с Сеченовским университетом возник благодаря интересу пользователей. В будущем планируется продолжение сотрудничества и запуск новых инициатив для людей с аллергией.