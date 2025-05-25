В Яндекс Поиске появилась возможность сравнивать цены на товары

Теперь в Яндекс Поиске можно искать по конкретным категориям: от товаров до квартир и финансовых услуг. Все эти предложения собраны в отдельных разделах, называемых Вертикалями, чтобы пользователям было проще ориентироваться, сравнивать варианты и выбирать наиболее выгодные. Кроме того, появилась возможность начать оформление некоторых услуг прямо в Поиске, что делает процесс ещё удобнее.

Для быстрого доступа к новым функциям Яндекс обновил главную страницу мобильного приложения. Теперь там есть кнопки «Квартиры», «Финансы» и «Товары». Также алгоритмы Поиска автоматически показывают тематические блоки с подходящими предложениями, если пользователь, например, ищет что-то для покупки. Это помогает экономить время и сразу находить нужное.

Каждая Вертикаль имеет свои особенности. В разделе «Финансы» можно сравнить банковские услуги, от кредитов до страховок, с использованием удобных фильтров. В разделе «Квартиры» представлены объявления о продаже и аренде недвижимости с разных площадок, объединённые в карточки для удобства. А в разделе «Товары» пользователь найдёт ассортимент из интернет-магазинов с рекомендациями от Алисы, которая подскажет, что важно учитывать при покупке.