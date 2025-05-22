В Яндекс Поиске появились нейросетевые ответы и генерация изображений

Теперь в Поиске Яндекса доступен режим рассуждений, генерация контента и развёрнутые ответы с мультимедиа. Пользователи могут запросить у поисковика не только текстовый ответ, но и изображения, видео или ссылки на проверенные источники. Например, по запросу «какие бывают морские узлы» вы получите подробное описание видов с наглядными схемами и ссылками на инструкции. Новые функции работают на базе технологий Алисы, которая расширяет возможности Нейро.

Режим рассуждений особенно полезен, если требуется детально разобраться в сложных темах. Алиса анализирует данные глубже, задействует больше источников и формирует ответы в удобном формате, например, в виде таблицы или структурированной статьи. Для активации режима нужно кликнуть на кнопку «Рассуждать» под ответом. Пользователь может увидеть, какие выводы делает Алиса и на каких данных они основаны, что помогает лучше понять тему.

Кроме того, Алиса в Поиске умеет генерировать тексты и изображения. Достаточно ввести запрос, например, «Нарисуй картинку для презентации» или «Напиши пост про плюсы загородной жизни», и получить готовое решение. Новые возможности доступны всем, но с ограничениями на число запросов. Подписчики «Алиса Про» могут использовать эти функции без ограничений, а также работать с нейросетью YandexGPT 5 Pro.