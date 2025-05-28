В Яндекс Путешествиях появилась возможность задать вопрос нейросети

В приложении «Яндекс Путешествия» появился обновлённый раздел «Моя поездка» с функцией поиска через Алису. Теперь пользователи могут задать виртуальному помощнику вопросы о маршрутах, достопримечательностях, местной кухне или сувенирах. Алиса собирает информацию из разных источников и предоставляет ответы с изображениями, видео и полезными ссылками. За точность и полноту данных отвечают нейросетевые технологии Яндекса.

Алиса теперь не только подскажет, какие места посетить или что попробовать, но и предложит детям увлекательные истории о городах и интересные факты для маленьких путешественников. Пользователи могут попросить её рассказать легенды, показать необычные музеи или посоветовать семейные маршруты. Удобство Алисы в том, что она учитывает текущее местоположение и планы путешественника, помогая как при планировании, так и уже в пути.

Для использования функции нужно нажать на её значок в правом нижнем углу экрана. Можно вводить вопросы самостоятельно или выбирать из готовых подсказок вроде «Интересные факты» или «Что привезти». Эта функция станет особенно полезной для тех, кто впервые путешествует самостоятельно, и для всех, кто хочет быстро разобраться в новом месте.