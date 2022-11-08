В Яндекс.Такси появится тариф «Межгород». Он будет выгоднее «Эконома» для дальних поездок

Из интересных особенностей нового тарифа можно отметить бесплатные остановки в пути — их общая длительность не может превышать 10 минут. Также «Межгород», по словам Яндекса, выгоднее при поездках между городами, чем «Эконом».

Сообщается, что поездки в рамках нового тарифа будут доставаться исключительно водителям с высоким рейтингом. При этом у них заранее будут брать согласие на длинные поездки между соседними населёнными пунктами.