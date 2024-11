В Яндекс Учебнике появились ИИ-инструменты

Яндекс объявил о запуске новых образовательных продуктов, основанных на ИИ-платформе YandexGPT. Эти инструменты помогут школьникам и студентам готовиться к занятиям, экзаменам и выполнять рутинные задачи. В 2025 году ИИ-помощники станут приоритетным направлением в Яндекс Образовании, как сообщила директор компании Дарья Козлова на конференции Yet Another Conference on Education. Первый продукт в этой линейке — ИИ-помощник по математике для школьников 5–8 классов, который поможет решать задачи и освоить школьную программу.

Помощник будет задавать наводящие вопросы и помогать в поиске решений. Он также будет направлять учеников в процессе выполнения заданий, делая учёбу более увлекательной и снижая нагрузку на родителей. «Наши исследования показывают, что математика — один из самых сложных предметов. ИИ-помощник сделает процесс обучения легче и интереснее для детей и поможет родителям сэкономить время», — отметила Дарья Козлова. Уже с 13 ноября доступна демоверсия помощника, а с 1 декабря более 6 миллионов школьников смогут им воспользоваться.

Кроме того, в 2025 году Яндекс планирует запустить платформу для студентов и преподавателей с различными ИИ-инструментами. Она поможет студентам осваивать новые технологии, строить персонализированный трек обучения и получить разъяснения по материалу. Преподаватели смогут загружать свои исследования и материалы на платформу, а также получать рекомендации по улучшению контента. Платформа начнёт тестироваться в нескольких университетах в начале следующего года, а в дальнейшем она станет доступна всем. В Яндекс Образовании уже внедрили ИИ для подготовки к ЕГЭ, и результаты показали высокий интерес и востребованность таких инструментов среди студентов.