В Яндексе появилась функция входа по картинке без пароля

Яндекс ID внедрил удобный и безопасный способ входа в аккаунты — вход с использованием картинок. Это интерактивный метод аутентификации, который заменяет необходимость вводить пароль или одноразовый код. Процедура быстрая и автоматическая. При входе в аккаунт Яндекс ID вам предложат выбрать изображение среди пяти вариантов в приложении Яндекс Ключ. Обновляется набор картинок при каждой попытке входа, и они различаются по форме и цветам.

Этот способ входа считается безопасным и защищённым, аналогично одноразовому паролю или QR-коду. Безопасность дополнительно поддерживается тем, что для входа требуется использовать только ваше собственное мобильное устройство. Если система безопасности обнаружит подозрительную активность, она ограничит доступ к вашему аккаунту. Начально, данная функция доступна только для аккаунтов Яндекс ID с входом по «Пароль + одноразовый пароль» в приложении Яндекс Ключ.