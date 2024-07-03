В «Яндексе» рассказали о причине начисления 100% кешбека

Опубликовано 03 июля 2024, 23:15
1 мин.
В «Яндексе» рассказали о причине начисления 100% кешбекаЭто было вызвано активацией определённого набора категорий кешбека
В начале июля некоторые россияне получили 100% кешбек при оплате товаров онлайн через Яндекс Пэй
Некоторые пользователи «Яндекса» неожиданно получили 100-процентный кешбэк, когда выбирали определённые категории покупок. Проблема возникла из-за сбоя в системе, сообщили в пресс-службе компании.
1 июля часть пользователей «Яндекс Пэй» заметили, что при оплате цифровой картой в категории «Супермаркеты» они получили 100% кешбэк баллами «Плюса» вместо стандартного возврата. Все остальные операции, такие как переводы и оплата покупок, выполнялись без проблем.
В «Яндексе» объяснили, что сбой связан с выбором определённого набора категорий, и их специалисты уже занимаются устранением этой проблемы. Компания также пообещала начислить баллы за покупки в категории «Супермаркеты» в размере 100% всем пострадавшим от сбоя за свой счёт.