В «Яндексе» рассказали о причине начисления 100% кешбека

Некоторые пользователи «Яндекса» неожиданно получили 100-процентный кешбэк, когда выбирали определённые категории покупок. Проблема возникла из-за сбоя в системе, сообщили в пресс-службе компании.

1 июля часть пользователей «Яндекс Пэй» заметили, что при оплате цифровой картой в категории «Супермаркеты» они получили 100% кешбэк баллами «Плюса» вместо стандартного возврата. Все остальные операции, такие как переводы и оплата покупок, выполнялись без проблем.

В «Яндексе» объяснили, что сбой связан с выбором определённого набора категорий, и их специалисты уже занимаются устранением этой проблемы. Компания также пообещала начислить баллы за покупки в категории «Супермаркеты» в размере 100% всем пострадавшим от сбоя за свой счёт.