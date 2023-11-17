В «Яндексе» разработали электровелосипед для курьеров

На конференции YaC 2023 «Яндекс» представил свой новый электровелосипед, который предназначен для курьеров службы доставки «Яндекс Еда» и «Деливери». Велосипед имеет лёгкий алюминиевый каркас, удобное сиденье для долгих поездок и прочный багажник с USB-разъёмом для зарядки смартфона. Крылья на колёсах защищают от грязи, делая поездку более комфортной.

Оснащённый IoT-модулем, велосипед «Яндекса» используется с умным отслеживанием местоположения и автоматическим ограничением скорости в различных районах города. С его герметичной электроникой и подогреваемым аккумулятором, велосипед пригоден для использования круглый год. Первые сто экземпляров появятся на улицах Москвы этой зимой для аренды курьерами, а к следующей осени планируется расширение парка до нескольких тысяч велосипедов.