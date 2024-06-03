В «Яндексе» разработают нейросеть, способную понимать и голос и текст

В «Яндексе» разработают нейросеть, способную понимать и голос и текстКомпания ещё не анонсировала данный проект
«Яндекс» занялся разработкой новой нейросетевой модели под названием SpeechGPT, хотя компания пока официально не объявила об этом. Эта модель, как сообщается, будет мультимодальной, что означает, что она способна обрабатывать и текстовую, и звуковую информацию, а также выполнять разные задачи, связанные с текстом и звуком.
Представители «Яндекса» пояснили, что они уже работают над мультимодальностью в своих сервисах, таких как ассистент «Алиса», однако они не дали ответа на вопрос о модели SpeechGPT. Некоторые сервисы «Яндекса» уже умеют обрабатывать данные разного типа: например, ассистент «Алиса» позволяет общаться голосом и текстом, а в сервисе Yandex SpeechSense появилась возможность анализировать текстовые сообщения.
Однако эксперты отмечают, что есть разница между мультимодальным пользовательским опытом и самой мультимодальностью модели. В отличие от мультимодальных моделей, такие как GPT-4o, от OpenAI, которые могут работать сразу с разными видами контента без задержек, текущие подходы часто требуют перевода данных из одного формата в другой, что занимает больше времени.