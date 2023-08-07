В «Яндексе» создали определитель номеров для WhatsApp* и Viber

«Яндекс» внедрил новую фишку: автоопределитель номеров для WhatsApp* и Viber, который будет предупреждать, если звонят спамеры или мошенники. Сообщили в пресс-службе компании

Согласно аналитикам «Яндекса», навязчивые звонки через мессенджеры становятся проблемой, и люди жалуются всё чаще. Поэтому новый автоопределитель будет помогать разбираться, чей номер постучался: дружелюбный звонок или подозрительная штука. Эта функция уже работает на iOS и Android в WhatsApp* и Viber.

Функция расскажет, кто скрывается за незнакомым номером. Она прокомментирует разные типы звонков, включая нежелательные, и будет актуализировать свою базу номеров от организаций. Она пополняется из открытых источников и проверенных источников компании. Есть и отзывы юзеров после звонков. Ещё можно настроить, чтобы видеть, кто звонит, или блокировать автоматом незнакомцев.

Если вы используете iOS, автоопределитель сработает автоматом для звонков в мессенджерах. А в Android это можно включить в настройках «Яндекса с Алисой». Там есть пункт «Определять звонки в мессенджерах». Это позволит приложению обращаться к уведомлениям о звонках в мессенджерах, но не более.

По словам «Яндекса», за полгода у автоопределителя было 683 миллиона звонков с незнакомых номеров. Из них 21,5% — около 147,5 миллиона — посчитались потенциально нежелательными.

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