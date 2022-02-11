В Японии авария на производстве чипов: готовьтесь к новому подорожанию техники

Как отмечается, загрязнённость материалов привела к порче огромного количества чипов, что равно 6,5 эксабайтам флэш-памяти. Это станет чувствительным ударом по индустрии производства этих устройств.

Последствия аварии могут длиться в течение нескольких месяцев, на обоих заводах производство приостановлено на неопределённый срок. Эта ситуация может спровоцировать дефицит и повышение цен на электронику.