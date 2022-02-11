В Японии авария на производстве чипов: готовьтесь к новому подорожанию техники

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В Японии авария на производстве чипов: готовьтесь к новому подорожанию техникиИспортились большие партии чипов
В Японии на двух заводах, на которых производятся чипы для флэш-памяти NAND — наиболее быстрой памяти, которая используется в современной электронике, произошла авария, связанная с качеством материалов, используемых при производстве чипов.
Как отмечается, загрязнённость материалов привела к порче огромного количества чипов, что равно 6,5 эксабайтам флэш-памяти. Это станет чувствительным ударом по индустрии производства этих устройств.
Последствия аварии могут длиться в течение нескольких месяцев, на обоих заводах производство приостановлено на неопределённый срок. Эта ситуация может спровоцировать дефицит и повышение цен на электронику.
Источник: Bloomberg