Наука и технологии
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В Японии будут продавать маски, практически неотличимые от реальных лиц
Выглядит хоть и жутко, но очень интересно
Япония известна своими специфичными развлечениями. Одним из них стало использование масок, практически неотличимых от реальным человеческих лиц. Их продажа в одном из местных магазинов намечена на самое ближайшее время.
Разработал эти маски японский предприниматель Шухей Окавара, сообщает The Japan Times. Именно он, используя технологию 3D-печати, разработал трёхмерную маску для лица, позволяющую в людном месте перевоплотиться в незнакомого человека. Для прототипа первой маски он использовал своё собственное лицо.
В период сбора «базы лиц», предприниматель платил по 383 долларов тем, кто высылал ему свои фотографии и давал право на дальнейшее коммерческое использование «материалов». Что же касательно масок, которые будут выставлены на продажу, то Окавара оценил их в 950 долларов за штуку.