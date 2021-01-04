В Японии будут продавать маски, практически неотличимые от реальных лиц

В период сбора «базы лиц», предприниматель платил по 383 долларов тем, кто высылал ему свои фотографии и давал право на дальнейшее коммерческое использование «материалов». Что же касательно масок, которые будут выставлены на продажу, то Окавара оценил их в 950 долларов за штуку.