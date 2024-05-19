В Японии дебютировал летающий автомобиль Hexa

Это eVTOL — электрический летательный аппарат с технологией вертикального взлёта и посадки. В Токио прошла первая демонстрация Hexa для японского потребителя. Сесть за руль летательного аппарата бесплатно мог любой желающий.

Высота Hexa — 2.6 м, ширина — 4.5 м, масса аппарата без пассажира составляет 200 кг. В воздух аппарат поднимается за счёт 18 винтов.