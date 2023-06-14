В Японии для строительства нового завода по производству чипов не хватило земли

По словам Лю, с экономической точки зрения наилучшее место для строительства завода по производству полупроводников — префектура Кумамото на юго-западе Японии. Но эта территория полна сельхозугодий, которые по японским законам должны использоваться только на целевые нужды. К тому же при выборе места для завода необходимо учитывать, как будет организована инфраструктура: доступ к автомагистралям, водоснабжение и населённые пункты для проживания рабочих.

Но всё это крайне сложно организовать на территории Кумамото из-за сельскохозяйственных земель и множества лесов. Поэтому японский поставщик чипов Sumco, для которого и должен быть построен новый завод, уже выбрал новую землю, но вне Кумамото, чтобы не ждать и не задерживать строительство.