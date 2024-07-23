В Японии дружелюбность кассиров будет отслеживать ИИ

Разработанная компанией InstaVR, система «Mr Smile» анализирует более 450 параметров, включая выражение лица и тон голоса, чтобы определить уровень обслуживания.

Новая технология использовалась в восьми магазинах AEON, охватив около 3400 сотрудников. За три месяца качество обслуживания улучшилось на 1.6 раза.

Однако инициатива вызвала опасения по поводу увеличения харассмента на рабочем месте. В Японии это явление известно как «касу-хара» — агрессивное поведение клиентов.

Согласно опросу крупнейшего профсоюза UA Zensen, почти половина из 30 000 опрошенных работников сталкивались с такими проблемами.

Некоторые считают, что принуждение к стандартам улыбок является формой давления. «Улыбки должны быть искренними, а не навязанными», — отмечают критики.