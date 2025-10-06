В Японии испытали лазерные дроны для защиты птицефабрик

Проблема имеет особую актуальность: только в начале 2025 года в Тибе пришлось уничтожить более 3,3 миллиона кур из-за вспышки инфекции. Заболевание может передаваться через помет или прямое проникновение диких птиц в помещения с домашней птицей.

Система основана на дронах, которые автоматически поднимаются в воздух и излучают лазерные лучи красного и зеленого цвета. Эти вспышки создают помехи, не давая птицам приближаться к фермам. Такой метод считается более безопасным по сравнению с использованием химикатов или шумовых средств.

Финансовую поддержку проекта обеспечивают местные власти. Ожидается, что установка таких систем поможет защитить фермерские хозяйства и уменьшить экономический ущерб от возможных эпидемий.