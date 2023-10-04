В Японии изобрели капсулу для дневного сна в офисе стоя

Она разработана так, чтобы человек мог отдохнуть, находясь в стоячем положении. Название «Жирафенап» вдохновлено умением жирафов спать стоя. Капсула создана для того, чтобы работники могли быстро восстановиться и продолжить работу с новыми силами.

Капсула выпускается в двух версиях: стильной Spacia и уютной деревянной Forest. Обе модели имеют ширину и глубину 1.2 м, но различаются по высоте.