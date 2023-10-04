В Японии изобрели капсулу для дневного сна в офисе стоя

В Японии изобрели капсулу для дневного сна в офисе стояСамое что ни на есть чудо техники
Японская компания KOYOJU Plywood представила новое устройство для кратковременного отдыха в офисе — капсулу для сна «Жирафенап».
Она разработана так, чтобы человек мог отдохнуть, находясь в стоячем положении. Название «Жирафенап» вдохновлено умением жирафов спать стоя. Капсула создана для того, чтобы работники могли быстро восстановиться и продолжить работу с новыми силами.
Капсула выпускается в двух версиях: стильной Spacia и уютной деревянной Forest. Обе модели имеют ширину и глубину 1.2 м, но различаются по высоте.
Внутри капсулы предусмотрены поддержки для разных частей тела, что обеспечивает комфортный короткий сон. Исследования показали, что в таком положении человек быстро входит в фазу лёгкого сна и просыпается отдохнувшим.
Внутри капсулы также есть USB-порты для зарядки устройств, вентиляторы и очистители воздуха. Компания планирует начать продажи к концу 2023 года.