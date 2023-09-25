В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей

Планируется, что к 2030 году новое средство появится в продаже, а уже в следующем году начнутся его клинические испытания на людях.

Согласно информации от Kyodo, Toregem в 2018 году успешно провела эксперименты на мышах и хорьках, в ходе которых удалось вырастить новые зубы. Препарат действует на «зубные зачатки» в ротовой полости, которые могут превратиться в полноценные зубы.

Лекарство блокирует белок, останавливающий развитие этих зачатков, что позволяет зубной ткани формировать новые зубы.

В 2024 году стартап планирует начать испытания препарата на людях, чтобы убедиться в его безопасности. В 2025 году возможно начало тестирования на детях, страдающих от анодонтии — заболевания, при котором у детей отсутствуют зубы.

В долгосрочной перспективе Toregem Biopharma надеется помочь взрослым, потерявшим зубы из-за кариеса.